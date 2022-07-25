En büyük hepçil canlı unvanı el değiştirdi

Araştırmacılar, balina köpekbalıklarının beslenme alışkanlıklarına dair şaşırtıcı bir keşfe imza attı.

Bugüne dek sadece planktonlarla beslendiği düşünülen bu balıkların, krillerin (karidese benzeyen küçük deniz canlısı) yanı sıra düzenli olarak deniz yosunu tükettiği ortaya çıktı.

Söz konusu keşif, balina köpekbalıklarını dünyanın en büyük hepçil (hem ot hem de et yiyen) canlısı haline getirdi. Böylece denizlerdeki en büyük balık olan balina köpekbalığı bir unvana daha kavuşmuş oldu.

Bilim insanları daha önce Alaska’nın güneybatısında yaşayan Kodiak ayısının dünyanın en büyük hepçil canlısı olduğunu düşünüyordu. Keşifle birlikte bu kahverengi ayılar ikinci sıraya düştü.

Araştırma ekibi bu keşfi, Batı Avustralya’nın Ningaloo resifindeki balina köpekbalıklarını incelerken yaptı.

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden balık biyoloğu Dr. Mark Meekan, “Bildiğimizi düşündüğümüz her şey aslında doğru olmayabilir” diye konuştu.

Meekan ve ekibi, aminoasitler ve yağ asitlerini araştırmak için küçük planktonlardan büyük deniz yosunlarına kadar olası gıda kaynaklarını dikkatlice analiz etti.

Daha sonra balina köpekbalıklarından alınan deri örneklerinde neler olduğuna bakıldı.

Hakemli bilimsel dergi Ecology’de yayımlanan çalışma, balina köpekbalığı kakasını toplamayı ve test etmeyi de içeriyordu. Sonuçlar kesinlikle kril yediklerini ama çoğunu sindirmediklerini gösterdi.

Meekan, “Bu çalışma, epey fazla bitki malzemesiyle beslendiklerini gösteriyor, aslında krilden çok bitki yiyorlar” diye ekledi:

Bunlar çok büyük hayvanlar ve büyük bir hayvan olduğunuzda çok fazla yiyeceğe ihtiyacınız olur.

Independent Türkçe, The Guardian, Katherine Times

Derleyen: Çağla Üren