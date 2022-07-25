Başbakan Üstel 2 kişiyi görevden aldı



Başbakan Ünal Üstel, piyangolara basılan hatalı fotoğraf sonrası basında gündem olan görev değişikliğini duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel, piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili Piyangolar Birimi’nde görev değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Başbakan Üstel, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerineTurgut Sunalp’ın getirildiğini bildirdi. Bu aradaBaşbakan Üstel Başbakanlık Spor Dairesi GenelYönetim Kurulu Başkanlığı’na da HüseyinCahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığıbelirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Halkının varoluşmücadelesinin en önemli halkalarından biri olan şanlıErenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeni ile hazırlananDevlet Piyangosu biletlerinde kullanılan hatalı görselleilgili gerekenin yapıldığını açıkladı.

Üstel, yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu ifadeederek “buna müsamaha gösterilemezdi, bu konudagerekli müdahaleler yapıldı. Bir daha böyle bir olayınyaşanmaması için de her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.

Başbakan Üstel Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın Başbakanlık SporDairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı görevine deHüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ınatandığını açıkladı.