Açık denizde süzülecek güneş panelleri geliştiriliyor

Hollanda-Norveç merkezli bir teknoloji girişimi, Kuzey Denizi’nde dalgaların üzerinde “halı gibi süzülebilen” devasa güneş panelleri geliştiriyor.

SolarDuck adlı girişimin mühendisleri, bu panellerle gezegen okyanuslarının 360 milyon kilometre karelik bölümünü enerji üretimi için kullanmayı hedefliyor.

Bu amaç doğrultusunda “yüzen güneş enerjisi parkı” diye nitelenen Merganser adlı bir yapı, Belçika’nın Oostende açıklarındaki sulara kurulacak. Yapının üretim kapasitesi 500 kilowatta kadar çıkacak.

Pilot proje başarılı olursa teknoloji gelecek yıldan itibaren ticarileştirilecek. Proje, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaz bağımlılığından kurtulmaya çalışan Almanya’daki enerji devi RWE tarafından finanse ediliyor.

SolarDuck CEO’su Koen Burgers, “Güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji ihtiyacı, Avrupa’da ve tüm dünyada endüstriden yeni ve acil cevaplar talep ediyor” diye konuştu:

SolarDuck’ın sağlam teknolojisini zorlu Kuzey Denizi koşullarında sergilemek, bu teknolojiyi dünyanın hemen her yerinde uygulamamızı sağlayacak.

Yüzen güneş panelleri, kıyıya yakın bölgelerde başarıyla denenmişti. Örneğin, 4 futbol sahası büyüklüğündeki 12 bin yüzen güneş paneli, üretime başlamak üzere mayısta Portekiz’in Alqueva rezervuarına demir atmıştı.

Öte yandan kıyıdan uzağa yerleştirilmesi planlanan panellerin daha zorlu koşullara dayanabilmesi gerekiyor.

Söz konusu zorlu koşullar, şiddetli rüzgarları, güçlü dalgalar ve deniz suyundan kaynaklanan aşınma ve paslanma gibi durumları içeriyor.

O yüzen SolarDuck, panelleri sudan yüksekte tutacak, alttaki dalgaları takip edecek ve akıntıya uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üçgen bir güneş paneli platformu geliştirdi.

Bu sayede cihazların elektrikli bileşenleri kuru, temiz ve sabit tutulabilecek.

Tasarım, Fransız düzenleyici kurum Bureau Veritas’tan sertifika almayı başardı. Bu, açık denizde yüzen güneş panelleri için alınan ilk sertifika oldu.

RWE yöneticilerinden Sven Utermöhlen, “Ortalama rüzgar hızı daha düşük ama güneş ışınımı yüksek olan ülkeler için cazip fırsatlar sunuyor” ifadelerini kullandı:

SolarDuck’ın pilot projesi sayesinde son derece yenilikçi bir açık deniz yüzen güneş enerjisi teknolojisiyle deneyim kazanıyoruz.

Independent Türkçe, Daily Mail, RWE, Temiz Enerji

Derleyen: Çağla Üren