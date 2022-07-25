Dünya
Fransa’da yeni uygulama: Klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak
Fransa’da artan enerji fiyatlarıyla sıkılaştırılan enerji tasarrufu önlemleri kapsamında klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutmasının yasaklanacağı duyuruldu.
Fransız basınındaki haberlere göre, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, gelecek günlerde enerji tasarrufuna dair 2 kararname yayımlayacaklarını söyledi.
Runacher, klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutması zorunluluğu getirileceğini, kurala uymayanlara 750 euro ceza kesileceğini dile getirdi.
Işıklandırma yasağı
Tüm ülkede gece ışıklandırmalarına 01.00-06.00 saatlerinde yasak getirileceğini aktaran Runacher, bu yasağa uymamanın cezasının da 1500 euro olacağı bilgisini paylaştı.
Halihazırda, nüfusu 800 binin altındaki bölgelerde, havalimanları ve terminaller hariç, gece saatlerinde ışıklandırma yasağı uygulanıyor.
Fransa’da son zamanlardaki aşırı sıcak hava dalgası, klimalara yönelik talebi artırmış durumda.