Kıbrıs

En acı veda

25 Kasım 2019
Baba Gökhan Ömerağa, acı haberi bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu

Hamitköy’de önceki gün traktör kullanan dedesinin kucağından düşüp, aracın lastiğinin altında kalarak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, dün son yolculuğuna uğurlandı

Hamitköy’de önceki gün saat 11:00 sıralarında dedesi Hüseyin Ömerağa’nın kullandığı traktörden düşerek sağ arka tekerleğin altında kalması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, Hamitköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

Kalabalık camiye sığmazken gözyaşlarının sel olup aktığı cenazede, Gülce-Gökhan Ömerağa çifti, minik oğullarını kaybetmenin tarifsiz acısı ile cenaze sırasında sinir krizi geçirdi.

Feryatların yürekleri dağladığı cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemi alırken basın mensuplarının cenazeyi izlemesine müsaade edilmedi.

 

 

 



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