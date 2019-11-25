En acı veda
Hamitköy’de önceki gün traktör kullanan dedesinin kucağından düşüp, aracın lastiğinin altında kalarak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, dün son yolculuğuna uğurlandı
Hamitköy’de önceki gün saat 11:00 sıralarında dedesi Hüseyin Ömerağa’nın kullandığı traktörden düşerek sağ arka tekerleğin altında kalması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, Hamitköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.
Kalabalık camiye sığmazken gözyaşlarının sel olup aktığı cenazede, Gülce-Gökhan Ömerağa çifti, minik oğullarını kaybetmenin tarifsiz acısı ile cenaze sırasında sinir krizi geçirdi.
Feryatların yürekleri dağladığı cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemi alırken basın mensuplarının cenazeyi izlemesine müsaade edilmedi.