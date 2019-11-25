Elini bacağını traktörün tekerine kaptırdı

Mağusa’da dün öğleden sonra St. Barnabas Kral Mezarlığı’nın doğusundaki tarlayı süren Erdinç Özkahraman, sağ el ve bacağını hareket halindeki traktörün tekerine kaptırarak yaralandı

Gazimağusa’da St.Barnabas Kral Mezarlığı’nın doğusunda bulunan bir tarlayı süren 36 yaşındaki Erdinç Özkahraman, dün saat 15.00 sıralarında, traktörün sapanının kayalara takılması sonucu sapanı kurtarmak için traktör üzerinden inmeye çalıştı, Özkahraman, o sırada sağ el ve sağ bacağını hareket eden traktörün sağ arka tekerleğine kaptırdı.

Olay sonucu yaralanan Erdinç Özkahraman, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Özkahraman, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tıbbi müdahaleye müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.