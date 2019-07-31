FutbolSpor

Emre Mor resmen Galatasaray’da

31 Temmuz 2019

Galatasaray, Emre Mor transferinde sona geldi. Emre Mor, Galatasaray kadrosuna katıldı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın “Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız.” ifadesinden kısa bir süre sonra resmi açıklama geldi.

“Profesyonel Futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

Danimarka’da yıldızı parlayan milli oyuncu, 2016’da Borussia Dortmund’a transfer olmuş ancak fazla forma şansı bulamayınca 2017’de 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo’nun yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon 12 resmi maçta forma giyen Emre Mor, A Milli Takım’da 15 maçta 1 gole imza attı.

EMRE MOR’DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

İmza için yola çıkan genç oyuncu Instagram hesabından bir fotoğrafını “Yakında görüşmek üzere Galatasaray” notuyla paylaştı.

Emre Mor’un bugün 18.30’da İstanbul’da olması bekleniyor.

 

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