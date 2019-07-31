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Komitelerden gelecek 4 farklı teklife destek

31 Temmuz 2019

AB tarafından finanse edilen “İki toplumlu Teknik Komitelere destek birimi” başlangıçta Suç ve Suça İlişkin Konular, İnsani Konular, Çevre ve Eğitim ile ilgili Teknik Komiteler tarafından sunulan dört farklı teklifi destekleyeceğini duyurdu.

Yürütme Komitesine sunulacak tüm teknik komitelerden gelecek yeni teklifler için bir sonraki son tarih 10 Eylül olarak açıklandı.

Birim tarafından finanse edilecek dört teklif “Cambridge Üniversitesi’nde ‘Ortak İletişim Odası’ üzerine bir atölye çalışmasına katılım” , “Barışın melekleri, sosyal içermeyi hedefleyen bir proje” , “Çevre uzmanları arasında deneyim ve bilgi alışverişi için işbirliği” , “Barış eğitimi ile ilgili eğitim materyallerinin pilot üretimi” olarak açıklandı.

Teknik Komitelerin Kıbrıslı Türk ve Rum Koordinatörleri Meltem Onurkan Samani ve Adrianos Kyriakidis, şimdiye dek seçilen tekliflerden memnun kaldıklarını ve tüm Teknik Komiteleri küçük, geçici faaliyetler yanında daha somut projeler için teklif geliştirme fırsatlarını kollamaya çağırdıklarını belirtti.

“İki toplumlu Teknik Komitelere destek birimi” Yürütme Komitesi, Teknik Komitelerin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Koordinatörleri ile Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışman Ofisi temsilcilerinden oluşuyor.

10 Eylül’e kadar yapılacak tekliflerin değerlendirileceği bir sonraki Yürütme Komitesi toplantısı 25 Eylül’de gerçekleşecek.

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