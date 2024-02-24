Emre Kaplan yine zirvede

Milli pedalımız Emre Kaplan Alanya’da 24 Şubat’ta düzenlenen uluslararası Kleopatra Beach Kiriteryum Yarışında rakiplerini geride bırakarak, bu yılki Avrupa ve Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında umut verdi.

Bu yarışta bir üst kategoride Ege Erülkü de Emre Kaplan ile birlikte yarışarak göz doldurdu. Ege Erülkü, yarışın son kilometrelerine kadar Emre kaplana verdiği destekle ve Emre kaplanın sprinter özelliğini ön plana çıkarması ile millîlerimizin takım olarak da harika bir çalışma ile herkese keyifli bir yarış çıkardı.

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