Taekwondoda kara kuşak sınavları başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Taekwondoda kara kuşak sınavları başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Taekwondoda kara kuşak sınavları başladı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024 siyah kuşak ve dan sınavları devam ediyor.

Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Master Öykü Ergin, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri tarafından yapılan sınavda ilk gün sporcular tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular.


Sınava bugün iki aşamalı olarak devam edilecek.

 

 

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Tags:Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu
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