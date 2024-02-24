14 zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak’ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri mesai saati gözetmeksizin yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında ilk etapta 14 kişi tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Osman Haraç, Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, Hakan Kaylak, Mahmut Hüdaverdi, Şenel Diker ve Erinç Salih Kuraner ve Eren Arat ilk etapta kanunsuz topluluk suçlaması ile ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Pınardan olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Pınardan, huzurda bulunman zanlılar Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Osman Haraç, Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, Hakan Kaylak, Mahmut Hüdaverdi, Şenel Diker ve Erinç Salih Kuraner ve Eren Arat’ın 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde umumi bir yer olan Zahra sokak ve Tanzimat sokak Lefkoşa da aralarında daha öncede var olan husumetten dolayı Halkta korku dehşet ve endişe yaratacak bir şekilde toplandıklarını ve bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve ilk olarak kavgayı ayırdıklarını söyledi. Polis olayla ilgili olarak olayın başlangıç saatinden itibaren Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ilk etapta yüze yakın ifade toplandığını ve incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen 14 kişinin tutuklandığını, aranmakta olan 25 kişinin daha olduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin soruşturmasının ilk olarak kanunsuz topluluk olarak balatıldığını ancak vahim zarar, ciddi darp ve tecavüzü alet taşıma soruşturmasına dönme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Avukatı Elis Sönmez müvekkillerinin işlediği suçun kanunsuz topluluk suçu olduğunu bununda basit kabahat olduğunu iddia ederek talep edilen 3 günlük sürenin çok olduğunu ayrıca teminata bağlanmadan serbest bırakılmalarını talep etti.

Avukatın itirazı üzerine söz alan İddia makamı adına Savcı Senem Palabıyık söz konusu olayın toplumda infiale neden olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini davanın seyrinin değişme ihtimalinin bulunduğunu hal böyle iken zanlıların serbest bırakılmasının tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğini belirterek kamu menfaatinin bazı durumlarda kişi hak ve özgürlüklerinin önünde olduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanları değerlendiren Yargıç Jale Ergüden soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın seyrinin değişmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu bu durumda böylesine toplumda infiale neden olayda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta talep edilen 3 günlük sürenin uygun ve adil olduğunu belirterek zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.