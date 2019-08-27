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Emine’den Spotify’a 36 milyon dolarlık dava

27 Ağustos 2019

Rapçi Eminem, dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify’a 36 milyon dolarlık dava açtı. Dava sebebi Spotify’ın bazı şarkıları yanlış lisanslaması yüzünden telif haklarının tam ödenmemesi olarak gösterildi.

Rapçi Eminem’in albümlerini yayınlayan plak şirketi Eight Mile Style, Eminem’in şarkılarını yanlış lisansladığı gerekçesiyle Spotify’a 36 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Dvuar’da yer alan habere göre Eminem, Spotify’ın 243 şarkısını yanlış lisansladığını ve bu şarkılar ‘sahibi bilinmeyen’ kategorisine girdiğini söyledi. Eminem bu şarkıları dinlenmesinden para kazanamadığını, telif ücreti alamadığını iddia etti.

Her şarkı için 150 bin dolar isteyen Eminem’in aylık ortalama 32 milyon dinleyicisi bulunuyor.

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