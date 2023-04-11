EMAA yeni dönem sergilerine “Anlamlı Tesadüfler”le başlıyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Dünya Sanat Günü kapsamında cuma günü Ayhan Menteş’in eserlerinin yer aldığı sergi düzenleyecek.

EMAA ve Doğu Akdeniz Üniversitesi-Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜKAM) geçtiğimiz senelerde imzaladığı protokol kapsamında yeni dönem sergileri düzenleniyor.

EMAA’dan verilen bilgiye göre, Ayhan Menteş’in heykel, resim ve daha önce görülmemiş eskizlerinin yer aldığı “Anlamlı Tesadüfler” adlı sergi EMAA lokalinde 14 Nisan Cuma günü saat 19.00’da açılacak.

Açılışa, sergiye özel hazırladığı ses tasarımı ve müzik enstelasyonu ile İnal Bilsel de katkı koyacak.

Sergi, 6 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak ve hafta içi salıdan cumaya 16.00-19.00 saatleri arasında, Cumartesi ise 10.00-13.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sergi ile aynı adı taşıyan kitap ve Ayhan Menteş’in otobiyografisi de satışa sunulacak.

Sergi açılış kokteyline halkın davetli olduğu belirtildi.