Elon Musk, Uzay’a 7500 uydu gönderecek

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink projesi için önemli bir adımı geride bırakmış durumda. Onay alınan uydular, Federal İletişim Kurulu’ndan daha önce onayı alınan 4.425 uydu ile birlikte Starlink projesinin bel kemiğini oluşturacak. Evrensel bir genişbant ağ kurmak isteyen şirket, gezegenin her köşesine yüksek hızda internet kapsama alanını ulaştırmayı kafaya takmış durumda. SpaceX’in bu ağı kurmak için uzaya fırlatacağı uydulara 10 milyar dolardan fazla para harcaması bekleniyor.