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Elon Musk, Uzay’a 7500 uydu gönderecek

ABD’nin uydu, televizyon, radyo gibi iletişimini denetlemekle görevli Federal İletişim Kurumu, SpaceX’in 7.518 uyduyu alçak yörüngeye fırlatmaya yönelik iddialı planını oy birliğiyle onayladı.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink projesi için önemli bir adımı geride bırakmış durumda. Onay alınan uydular, Federal İletişim Kurulu’ndan daha önce onayı alınan 4.425 uydu ile birlikte Starlink projesinin bel kemiğini oluşturacak. Evrensel bir genişbant ağ kurmak isteyen şirket, gezegenin her köşesine yüksek hızda internet kapsama alanını ulaştırmayı kafaya takmış durumda. SpaceX’in bu ağı kurmak için uzaya fırlatacağı uydulara 10 milyar dolardan fazla para harcaması bekleniyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]iskibris.com
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