Elon Musk duyurdu: Kazanana 100 milyon dolar vereceğim
Tesla ve Spacex’in sahibi ve CEO’su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.
KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR?
Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2’yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.
ELON MUSK KİMDİR?
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son dönemin en sıra dışı isimlerinden biri. Elon Musk’ın yaşam hikayesi en az yatırım yaptığı sektörler kadar ilginç. İşte Güney Afrika asıllı Elon Musk’un hikayesi…
GENÇ YAŞTA ZORBALIK İLE TANIŞTI
1971 yılında Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da doğan Elon Musk, ebeveynlerinin boşanması sonrası zor bir çocukluk geçirdi. Onu tanıyanlar Musk’ı son derece içine kapanık bir çocuk olarak tanımlıyor. Yaşıtlarına kıyasla çok fazla kitap okuyan Musk, 9 yaşında Britannica ansiklopedisini okuyup bitirmişti.
12 YAŞINDA İLK PARASINI KAZANDI
Musk bu iştahanın meyvesini 2 yıl sonra aldı. Kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrenen Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 17 yaşında geldiğinde Musk’ın hayalleri Güney Afrika’ya sığmaz hale gelmişti. Çareyi boşandıktan sonra Kanaya’ta giden annesinin yanına taşınmakta buldu. Musk’ın taşınma isteğinin altında yatan bir başka sebep ise ülkedeki zorunlu askerlik görevini yapmak zorunda kalmamaktı.
Musk’ın yüzde 11,7’lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon dolar kazandırdı. Bu meblağ pek çok kişi için ömür boyu çalışmama garantisi sunacak bir rakamdı. Ancak Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti. Serveti büyüdükçe hayallerine daha da yaklaşıyordu.
“HAYATIMIN EN ZOR YILIYDI”
2004’te teknoloji girişimi Tesla Motors’a finansal destek sağladı. Tesla 2006’da Elon Musk’ın da aktif rol aldığı projesini tamamlayarak ilk elektirkli modeli Roaster’ı görücüye çıkardı. 2008 yılındaki finansal kriz Musk’ı iflasın eşiğine getirdi. Tesla’yı kurtarmak için cebinden 40 milyon dolar verdi, bankadan da 40 milyon dolarlık kerdi çekti. Aynı yıl bankaya teminat olarak gösterdiği Tesla’nın CEO’su oldu. Gemiyi fırtınadan yara almadan çıkarmak için tüm güce sahip olmuştu.
IRON MAN’E İLHAM VERDİ
Artık aldığı risklerin meyvelerini toplama zamanı gelmişti. 2010 yılında Tesla borsaya açıldı ve 226 milyon dolar değerinde yatırım aldı. Musk aynı dönemde 15 milyon dolar değerinde Tesla hissesi sattı. Elektrikli otomobil devriminin öncüsü olacak şirket yıllar sonra en değerli otomotiv şirketi olarak Musk’ın aldığı riskin karşılığını verdi.
2015 yılına gelindiğinde SpaceX 24’üncü uzay misyonuna imza atmıştı. Bir yıl sonra şirketin geliştirdiği Falcon 9 roketi okyanusun üzerine kurulan platforma ilk başarılı inişini gerçekleştirdi. Musk’ın yıllardır hayalini kurduğu yeniden kullanılabilir roket projesi şüphe duyulamaz hale gelmişti. Falcon 9 tecrübesinden faydalanılarak üretilen Falcon Heavy 2018’deki tarihi misyon ile hem yatırımcıların hem de Musk’ın yüzünü güldürdü.
‘YAPAY ZEKA’YA KARŞI İLK ADIM
Artık tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye yetecek karar parası vardı ve hayallerini ertelemeyerek Hyperloop için ilk adımları attı. ‘Vakumlu tüp içerisinde seyahat aracı’ olarak anılan projenin amacı Los Angeles’tan San Francisco’ya yolcuları 30 dakika içinde götürebilmekti. Aynı yıllarda ‘Boring Company’ isimli bir şirket kuran Musk, otomobil trafiğini yerin altına taşıma fikrini ortaya attı. Musk’a göre, bu tünellere yerleştirilecek düzenek ile otomobiller saatte 250 kilometre hızla ulaştırarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacaktı.
Musk, bu adım ile insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma projesine start verdi. Bu projenin ilk prototipini hayata geçiren Musk insan beynine takılacak çipler sayesinde 5 yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacağı iddiasında. Zira pille çalışan çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek. Bu sayede tıpkı bilgisayarlara yüklenen programlar gibi insan beynine bilgi yüklemek mümkün olacak.