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Elon Musk duyurdu: Kazanana 100 milyon dolar vereceğim

22 Ocak 2021



Tesla ve Spacex’in sahibi ve CEO’su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.





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22 Ocak 2021


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