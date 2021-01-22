Benim soyadım “KOTAK”

15 yaşında Kıbrıs Postası ile başladığım Spor Yazarlığında 35.yılımı doldurdum ama 30 yıldır da Basketbol için de yazılar yazarım. Hayatım boyunca kimsenin ne maşası oldum ne de kimseye tetikçilik yaptım.

Ben İsmet Kotak’ın oğluyum, bilmeyene söyleyeyim. Dünya Basın Konseyleri Birliği As Başkanı olan, KKTC Basın Konseyi başkanı, bu devletin kurulmasında Denktaş ve ekibi ile çalışan bir babanın evladıyım. Onun yolundan gazeteciliğe başladım. Onun yolunda doğruları ile devam edeceğim. Kimse bana art niyetli ya da “TETİKÇİ” diyemez. Hele beni ilk kez gören hiç tanımayan kişiler hiç diyemez!

Ben, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin sürekli basın kartını onurla taşıyan bir isimim. Sarı basın kartı sahibiyim. Hayatımda ne yanlı program yaptım ne de birinin maşası oldum. Benim soyadımda KOTAK var.

Basketbola da 30 yılımı verdim ve veriyorum. Kimseye de ne destek çıktım, ne yağ çektim, ne de birine yalakalık yaptım. Ben Tonguç Kotak’ım, İsmet Kotak’ın oğluyum. Bunları bana söyleyebilecek kimse de yoktur. Ben, İsmet Kotak’ın oğluyum. O bana “TETİKÇİ” diyen Basketbol Federasyonu yöneticisinin arkadaşı olan adam, ki adını bana vermezler, o arkadaşa bu da cevabım olsun. Bana karşı böyle bir söylemde bulunan, 20 yıldır tanışıklığımız olan Yurdakul Cafer’in de bu söyleminin yanlış anlaşıldığını bana ifade ederek dostça konuşup anlaştığımızı da herkese duyurmakta fayda var.

Ben “35” yıldır “Spor Yazarı”, “30” yıldır da Basketbol yazarıyım. Benim soyadım da KOTAK. Babam da İsmet Kotak’tır. Bu böyle biline.

Ben, bu ülkede basketbol yazarlığı yaparken şimdilerde ortada dolananlar yoktu bile. Ben bu camiada kulüplerin arkasında oynanan basketbolu gören bilen ve yazan biriyim. Başaran Spor Salonu’ndan geçmiş biriyim. Şimdi bu ortada dolananlar yine yoktu.

Ben M.Ali Özgürgün, Hüseyin Özgürgün, Kaan Kaner, Okan Donangil, Buran Atakan, Osman Korahan, Savaş Atakan’ı izlerken şimdi ortada dolananlar yine yoktu.

Ben kaç Basketbol Federasyonu başkanı gördüm, ama bu ortada dolananlara onların isimlerini saysam bunlar kim diyecekler.

Ben, İsmet Kotak adıyla övünürüm bana “TETİKÇİ” diyecek isimlerin alınlarını karışlarım. Bana sen bunların arkasındasın onların haberlerini yapan diyenin de alnını karışlarım.

Ben, İsmet Kotak’ın oğluyum. Bana babam tarafından öğretilen doğrularla gazetecilik yaparım.

Ben bu ülkede 35 yıldır Spor Yazarlığını yaparım. 30 yıldır da Basketbolda varım. Bu böyle biline.