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AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri caydıracak

22 Ocak 2021
aşı sertifikası



Avrupa Birliği (AB), yeni tip Corona virüse (Covid-19) karşı aşılanacak kişilere “aşı sertifikası” verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri “güçlü şekilde caydırma” kararı aldı.





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22 Ocak 2021


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