Eliz, İngiltere’de şampiyon

İngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türk tenisçi Eliz Maloney, covid-19 nedeniyle duran tenis müsabakalarına şampiyonlukla döndü

Tenis eğitimini ülkemizde merhum antrenörü Yusuf Yönlüer ile alan Eliz Maloney kendini geliştirmeye devam ediyor. Şu anda İngiltere’de yaşayan ve eğitimini ve orada sürdüren Eliz İngiltere vatandaşlığı olduğundan dolayı orada düzenlenen turnuvalara da katılıyor.

Kıbrıslı Türk tenisçi Eliz Maloney Yorgancı, hafta sonu İngiltere Tenis Federasyonu’nun organize ettiği Elit Rekabete Dönüş (Return to Elite Competition) turnuvasına katılarak şampiyon oldu.

Londra’daki Ulusal Tenis tesislerinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde çok iyi bir oyun sergileyen Eliz, birinci rakibi Sophia Hurrion’u 6-1 6-1’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. İkinci maçını Eleonar Nobbs’a karşı yapan Eliz, yine set vermeden rakibini 6-1 6-2 yenerek yarı finale yükseldi. Bir saat aradan sonra yarı finalde Sonay Kartal ile karşılaşan Eliz, maça çok iyi başlayamamasından dolayı ilk seti 6 -1 kaybetse de, ikinci seti 6-4 ve tie-break’i 10-7 kazanarak adını finale yazdırdı.

FİNALDE FAVORİYİ MAĞLUP ETTİ

Eliz Maloney, Elit Rekabete Dönüş (Return to Elite Competition) final maçında bahis şirketleri tarafından bire 1.25 oran verilerek favori gösterilen Emily Appleton ile karşılaştı. Şirketler Eliz’e ise bire 4.08 oran belirlemişti. Turnuvanın favori oyuncularından Emily Appleton karşısında ilk seti 6-2 kaybeden Eliz, oynadığı etkili hücum oyunu ile ikinci seti 6-3 kazandı. Üçüncü ve son setti 10-7 üstünlük sağlayan Eliz turnuvanın şampiyonu oldu.

Covid 19’dan dolayı tüm dünya zor günler geçirse de elinden geldiğince idmanlara devam edip, turnuvalara katılmaya çalıştığını belirten Eliz, kortlara şampiyonluk ile dönmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.