Elektronik bileklik ile ev karantinası kriterleri açıklandı

KKTC’de pazartesi günü tanıtımı yapıldıktan sonra uygulamaya başlanacak elektronik bileklik ile ev karantinası kriterleri Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bileklik uygulaması için protokol imzalandığını dile getiren Başbakan Ersan Saner, bu uygulamanın tanıtımının ise pazartesi sabah 09.30’da yapılacağını duyurmuştu.

Elektronik bileklik uygulamasıyla başlayacak ev karantinası uygulamasında öncelik Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uyanlara verileceğini belirten Saner, elektronik bileklik uygulamasıyla kriterlerin hem yaşamı kolaylaştıracağını hem de devletin harcamalarında da ciddi bir tasarruf sağlamasına imkan sağlanacağını dile getirmişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterleri şu şekilde:

“-70 yaş üstü yaşlılar

-12 yaş altı çocuklar

-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar

-Kanser hastaları -son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

-Otizm spekturumu,

-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

-Organ ve kök hücre nakilli hastalar

-Gebelik

El bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

– Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.”