Elektrik akasamında kısa devre sonucu çıkan yangında Mustafa Topal’a ait araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 10:00 sıralarında, Boğazköy -Pınarbaşı Anayolu üzerinde, seyir halinde bulunan Mustafa TOPAL’a ait JU 305 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olaya ilgili soruşturma devam etmektedir.