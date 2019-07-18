Elektrikçi dükkanından dev şirkete

Çalışmalarına Girne’de küçük bir dükkân da başlayan, bu gün ise ada genelinde büyük projelere imza atan Kıymet Group Of Copanies Ltd. adından söz ettirmeye devam ediyor

SCADA PROJESİ: Kıymet Group Of Copanies Ltd. Proje Yöneticisi Salim Karaismailoğlu, şirketin geldiği aşamayı anlatırken, “Scada sistemi kurabilen bir şirket haline geldik” dedi. Karaismailoğlu, Scada sayesinde merkezdeki sistemden arızalı noktaya direk müdahaleye imkan sağlandığına dikkati çekti

KIB-TEK KAYIPTAN KURTULDU: Scada hacim olarak küçük ama öneminin büyük olduğunu hatırlatan Kıymet Group Of Companies Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Ramiz Şadi, bazıları Rum zamanından kalma olan 20 trafoyu yenilediklerini, böylece elektrik enerjisinin uzun saatler verilememesinin kuruma verdiği zararın ortadan kalktığını ifade etti

GÜNEŞKÖY İKİNCİ HAT İÇİN HAZIR: Kıymet Group Of Companies Ltd. Proje Mühendisi Mustafa Vamık, Güneşköy Trafo Merkezi Tevsiat Projesi’nde merkezin Rum tarafıyla bağlantısı olmasına rağmen biraz şekil değişikliği yaparak ikinci bir hattın alt yapısını oluşturduklarını belirtti

BAŞARI EKİBİMİZİN: Şirketin başarısının, uzun yıllardır beraber çalışan, birbirini çok iyi tanıyan ve sorumluluklarının bilincinde bir ekip olmalarında gizli olduğunu söyleyen Kıymet Group Of Companies Ltd. Yönetim Kurulu üyesi Aslı Şadi, 132 kWa Yüksek Voltaj konusunda sertifikalı tek şirket olmanın da haklı gururunu yaşadıklarını söyledi

Pınar BARUT

Piyasaya Girne’de küçük bir dükkânda toptan ve perakende elektrik malzemeleri satarak giren, sonrasında telekomünikasyon alt yapıları yapmaya başlayan Kıymet Group Of Companies Ltd. , bu gün başta Scada Yüksek Gerilim Projesi başta olmak üzere, ada genelinde büyük işlere imza atmaya devam ediyor.

Kıbrıs Telekomunun dağıtım santrallerinden olan SOS Santralini, Sıemens ile beraber kuran şirket aynı zamanda Sıemens’in Kıbrıs partneri konumunda.

Başarılı işler çıkarmalarının en büyük sebebinin birbirini uzun yıllardır tanıyan, deneyimli ve güçlü bir ekip olmalarına bağlayan şirket yönetimi, 132 kWa Yüksek Voltaj konusunda da adadaki tek sertifikalı şirket.

“Trafolara son teknoloji haberleşme sistemini getirdik”

Group Of Copanies Ltd. Proje Yöneticisi Salim Karaismailoğlu, ülkemizde yaklaşık 20 tane yüksek gerilim trafo merkezi olduğunu, bu trafo merkezlerinin tümünün önce birbirleriyle, nihayetinde de Kıb-Tek’teki Scada Merkeziyle haberleşmesini sağlayan bir projeye imza attıklarını belirterek, 2008 yılında yüksek gerilim hatları için projenin ilk ayağını tamamladıklarını, 2. ayağının da 2016 yılında başladığını, elektrik kurumunun şimdi aynı projeyi orta gerilim hatları için de yapmak istediğini söyledi.

Bu proje kapsamında yaptıkları işin 3’e ayrıldığını ifade eden Karaismailoğlu; “Merkezlerimizin bir kısmında Scada haberleşmesi mevcut ama kapasitesi düşüktü. Bir diğerinde Scada haberleşmesi yine mevcut ama teknolojisi yeterli değildi. Üçüncü grup ise Scada merkezi ile hiç haberleşmesi olmayan merkezlerdi. Bu proje ile Scada ile haberleşme teknolojisi hiç olmayan trafolara en son teknoloji olan haberleşme sistemini getirdik. Teknolojisi yetersiz olanlarla birlikte ülke genelindeki toplam 20 trafoyu bu en son teknoloji ile donatıp, bütün trafoları eşitlemiş olduk” dedi.

“Artık elektrik kesildi ihbarı gelmesine gerek yok”

Group Of Copanies Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi de olan Proje Yöneticilerinden Ramiz Şadi, bu projeden önce Scada teknolojisi olmayan bir trafo merkezinde arıza çıkması ve elektrik enerjisinin kesilmesi halinde bölgede yaşayan insanların Kıb-Tek’i aramaları gerektiğine, kurumun otomatik olarak arızadan haberinin olmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

İhbardan sonra Kıb-Tek’in ekibinin arızalı trafoya gitmesi, arızayı tespit etmesi ve müdahale etmesi gerektiğini, bazen arızaların daha büyük olması ve daha farklı araç gerekler gerektirmesi sebebiyle, ekibin merkeze geri dönmesi, hazırlıklarını buna göre tamamlayıp arıza yerine tekrar gelmesi gibi çok uzun saatler süren işler ve dolayısıyla da kesintiler yaşanılmasının kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Şadi;

“Ayrıca elektrik enerjisinin uzun saatler verilememesi kurumun zarara uğraması gibi sonuçlar da doğuruyordu. Scada projesiyle artık herhangi bir ihbar gelmesine, herhangi bir ekibin arızalı trafoya gitmesine gerek kalmadan, arıza merkezdeki nöbetçi teknisyen tarafından bilgisayar sistemi aracılığıyla tespit edilebilir, müdahale edilebilir ya da o trafo devreden çıkarılabilir duruma geldi. Bu da dakikalarla ölçülebilen müdahale süreleri ve daha ucuz maliyetleri getirdi” dedi.

Scada Yüksek Gerilim Projesi’nin hacim olarak küçük olmasına rağmen önemi çok büyük olan bir proje olduğuna vurgu yapan Şadi, bazıları Rum zamanından kalma 20 trafo merkezine girip, altyapıyı tamamen değiştirip çalışır hale getirmenin zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Eskiden bir radyo frekansı anteniyle haberleşme altyapısının olduğunu hatırlatan Şadi; “Biz Scada projesiyle ada genelinde 70 km OPCW kablo çekmiş olduk. OPCW dediğimiz kablo, toprakla fiberin birleştiği özel bir kablodur. Bu hem topraklamayı hem de içinden fiber geçtiği için haberleşmesi sağlıyor” dedi.

“Haspolat, Güneşköy, Cengizköy gibi önemli projeler yaptık”

Haspolat Trafo Merkezi Projesi’nin 2016 yılında başlayıp 2017 yılında bitirdikleri bir proje olduğundan bahseden Proje Mühendisi Mustafa Vamık, Haspolat’ta boş ve zor bir arazi üzerinde, önce arazi koşullarını uygun bir hale getirerek bu projeyi gerçekleştirdiklerini, projenin en önemli tarafının Rum tarafıyla bağlantı sağlanması olduğunu burgulayarak;

“Güneşköy Trafo Merkezi Tevsiat Projesi’nde ise mevcut olan bir yere genişletme çalışması yapmıştık. Orada Rum tarafıyla bağlantı olmasına rağmen biraz şekil değişikliği ile ikinci bir hattın alt yapısını oluşturduk. Elektrik Kurumu şu an istediği zaman ikinci hat için projeyi yapabilecek durumda” dedi.

Cengizköy’de ise İngiliz zamanından kalma bir trafo merkezi olduğunu söyleyen Vamık, orayı komple yıkıp yenisini yaptıklarını ve ileride yine Rum tarafıyla bağlantı kurulacak şekilde alt yapıyı 2018 yılında tamamladıklarını da sözlerine ekledi.

Gönyeli yaptıkları projeden de bahseden Vamık, oradaki projenin de Gönyeli’den Yılmazköy’e kadar olan mesafeye orta gerilimi götürecek nokta da bulunduğunu, bu trafonun diğer trafolardan farkının da Kuru Trafo olması olduğunu belirtti. Buradaki trafonun bina tasarımının da kendilerine ait olduğunu söyleyen Vamık;

“Bu trafo meskun mahalde olmasına rağmen bina içinde otomatik çalışan fanlar var. Çünkü ses kirliliği olmaması mahalle yaşantı açısından da önemli” dedi.

“8’yle enerji kaybını önlemiş olduk”

Kıymet Group Of Copanies Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Şadi, Kanaklides projesinin Mağusa bölgesinde gerçekleştirdikleri bir proje olduğunu, buradaki en önemli sorunun elektrik anlamında gidilen mesafelerin oldukça uzun olması olduğunu belirterek;

“Bu mesafelerde kaybedilen elektrik enerjisine var. Neredeyse tüm Mağusa’ya Doğu Akdeniz Üniversite’sinin girişinde bulunan bir trafo merkezinden elektrik dağıtılıyordu. Bu proje de biz mesafeyi bölerek ve daha kısa tutarak bu kaybı önlemiş olduk” dedi.

Şirketin bu güne kadar 19 tane trafo merkezi yaptığını, ülkeye ve ülke insanına modern hayatın getirilerini karşılayacak şekilde yaptıkları tüm projelerde kesin başarıya ulaştıklarını söyleyen Aslı Şadi;

“Dışarıdan hizmet almadan her şeyi kendi yapabilen kurulu bir ekibimiz var. Uzun yıllardır çalışan birbirini çok iyi tanıyan ve sorumluluklarının bilincinde olan ekibimizle yakaladığımız bir başarı bu. Bunun yanında 132 kWa Yüksek Voltaj konusunda sertifikalı olan tek şirket olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.