Elektrik santrallerinde kullanılmak üzere Türkiye’den yakıt geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Türkiye’de İskenderun Petrol Rafinerisi’nden alınan ve iki defada adaya geleceği açıklanan 2 bin 400 tonluk yakıtın ilk partisi bugün adaya ulaştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, beklenen yakıtın gelmiş olmasıyla önümüzdeki 3-4 içinde herhangi bir kesintinin beklenmediğini söyledi.

Elektrik santrallerinde kullanılmak üzere Türkiye’den alınan yakıt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştı.

30’ar tonluk 40 tankerin taşıdığı toplam bin 200 ton akaryakıt Girne Limanı’na geldi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde son iki gündür tüm şartları zorlayarak elektrik kesintisine gitmediklerini söyledi.

Havanın sıcak olmasına rağmen haftasonu elektrik üretiminde düşüş yaşandığını belirten Büyükyılmaz bunu bir şans olarak değerlendirdi.

Büyükyılmaz, önümüzdeki 3-4 gün içinde de kesinti yapılmayacağının garantisini verirken herkesin rahat olmasını istedi.

Akayryakıt yüklü tırlar daha sonra Teknecik Elektrik Santali’ne doğru harket etti.