Arıklı: Teşekkürler Türkiyem…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Arıklı’nın açıklaması şu şekilde:

Nasılda ellerini ovuşturuyorlardı…

Teknecik akaryakıtsız kalacak, ülke karanlığa gömülecek Hükümet istifa etmek zorunda kalacaktı. Böylece kurdukları çarkı yeniden döndüreceklerdi.

TPİC in bulduğu gemi ilginç bir şekilde Kıbrısa akaryakıt taşımaktan vaz geçmişti. Diğer gemi ise akaryakıtın bulunduğu Dörtyola 5 günlük uzaklıkta idi. Geminin akaryakıt yükleyip Kıbrısa varması en 8 gün isterdi. Oysa Teknecikteki akaryakıt ancak 5 gün yetebilecekti.

Hesap kitap tamamdı. Büyük bir kampanya ile ülkenin adım adım karanlığa sürüklendiğini, Rumlardan elektirik alınacağını falan manşet yaptırdılar.

Unuttukları bir şey vardı. Karşılarında en az onlar kadar zeki bir ekip bulunuyordu.

Sayın Başbakanın başkanlığında bir toplantı yapıldı. İhtiyaç belirlendi. Gemi gelinceye kadar geçecek 10 günlük süre içinde gereken akaryakıtın bir kısmı AKSA dan bir kısmı ise Türkiyeden karşılanacaktı.

Derhal Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile temas kuruldu. Sayın Bakan Fatih Sönmez Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktarı görevlendirdi. Alpaslan Bayraktar eski TPİC Genel Müdürü idi. Halihazırda da TPİC dahil Enerji Bakanlığının alt kuruluşlarından sorumluydu. Alpaslan Bayraktar Silopide bulunan 80 tankeri Dörtyola kaydırdı. Mersinden bir Ro-Ro gemisi ayarlandı. Ve dün akşam tankerlerle ihtiyaç duyulan 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirildi. Yarın da 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirilecek. Sonrasında her ihtimale karşı 1200 ton daha alınıp iş sağlama bağlanacaktı. Bu arada AKSA nın da hakkını vermek lazım. Her ihtimale karşı ordan da akaryakıt taşındı.