Kıbrıs

Elçilikten hacca gitmek isteyenlere çağrı

16 Ocak 2020

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’den 2020 yılında Hacca gitmek isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine şahsen yapmaları gerektiğini duyurdu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlayan ön kayıt işlemlerinin, 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında ön kayıt ve kesin kayıt şeklinde devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, kontenjan durumuna göre hacı adaylarının herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için işlemlerini son günlere bırakmamaları gerektiği duyuruldu.

Detaylı bilgi için Din Hizmetleri Müşavirliğine müracaat edilebileceği belirtilen açıklamada, bilgi için 229 22 20 numaralı telefon aranabileceği gibi www.kktcdinhizmetleri.com sayfası ziyaret edilebileceği belirtildi.



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