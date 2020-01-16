Kıbrıs

KTAMS Başbakanlık önünde eylem yaptı

16 Ocak 2020

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 2011’de yürürlüğe konulan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında kamuda göreve başlayanların karşı karşıya kaldığı eşitsizlikleri Başbakanlık önünde protesto etti.

“Göç yasası” olarak nitelenen yasaya karşı KTAMS’ın Başbakanlık önünde yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği eylemde, “Eşitler Arasındaki Eşitsizliğe Dur” yazılı pankart açıldı. Eylemde, ilgili yasada eşit işi yapanlar arasında eşitsizlik yaratan unsurların kaldırılması çağrısında bulunuldu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ilgili yasanın 2011’de Ulusal Birlik Partisi döneminde uygulamaya konduğunu, dolayısıyla soruna çözüm üretmenin UBP’nin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Pek çok kez eşitsizliğin en kısa sürede çözüleceğini sözlerine karşın bu yönde adım atılmadığını kaydeden Bengihan, “Maaş ve ücret farkının yanında pek çok eşitsizlikler var. Bunların arasında, başlangıç bareminde yüzde 30 fark olmasına rağmen, çalışanların vardiya ve tahsisat ödeneklerinde de eşitsizlik vardır” dedi.

Bahse konu yasa kapsamında işe alınanların bazı kesimlerin angarya çalıştırıldığını da iddia eden Bengihan, bahse konu yasa tahtında göreve başlayanlar için vardiya ve rotasyon tüzüğünün çıkartılmadığını da iddia etti

Derece terfilerinde ilgili yasa altında göreve başlayanların sınav başarı notu 70 olması gerekirken eski yasa altında göreve başlayanların başarı sınav notunun 50 olduğunu da kaydeden Bengihan, “Aynı hizmet sınıfında olanlar bir üst sınıfa çıkmak için düzenlenen sınavlarda bir kesimin 70 alması, diğer kesimin de 50 alması gerekiyor” dedi.

“Bu adaletsizliklere hâlâ bir çözüm üretilememiştir” diyen Bengihan, en kısa sürede eşitsizlik yaratan mevzuatta değişikliğe gidilmediği takdirde “daha sert eylemler başlayacaklarını” kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ilgili yasa altında göreve başlayanlara hayat pahalılığının yüzde 2 veya 3 daha yüksek yansıtıldığını kaydederek, Maliye Bakanı’nın halen bu konuda bir açıklama yapmadığını kaydetti.



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