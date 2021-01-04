Elcil: Öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzamlı muamelesi yapılmamalı

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Hükümet salgından etkilenen öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzamlı muamelesi yapamaz” dedi.

Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği ilk gün “kumarhane izni” vererek ilk icraatını yaptığını iddia ettiği UBP-DP-YDP hükümetinin, Covid-19 salgınında izlediği siyaset ile başta çocukların, öğretmenlerin ve halkın hayatını riske atmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Hükümetin, özellikle okullarla ilgili resmi açıklamalarının öğretmenleri ötekileştiren ifadeler içerdiğini savunan Elcil, hükümetin ülkeyi sahipsiz sandığını iddia etti.

Elcil, Covid-19 salgınının arttığı bu dönemde insan sağlığını öne alan kararlar üretmek yerine, yaptıkları yanlışları örtmek için öğretmenlere saldırmayı seçenleri protesto ettiklerini belirtti.

Elcil, salgında en riskli görevleri yürüten sağlık çalışanları başta olmak üzere eğitim çalışanları ve öğretmenlere gereken saygının gösterilmesi beklentisini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Yarışmacı sınavlarda ısrar edip, çocukları dershanelere, özel derslere muhtaç eden, binlerce öğrenciye hazırlık sınavına izin veren bu hükümet salgından etkilenen öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzamlı muamelesi yapamaz” ifadelerini kullandı.

Devlet yönetmenin ciddi bir iş olduğunu ifade eden Elcil, hukuka saygının önemine dikkat çekti. Elcil, “Hükümet etmek için önce her vatandaşa ve her mesleğe saygı göstermeyi öğrenin” dedi.