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Elcil: Kıbrıs Türkü sıcak çatışma ile yüz yüze geldi

17 Temmuz 2019
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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası siyasi statü kazandığı “Kıbrıs Cumhuriyeti” temelinde bir mücadele vererek, Kıbrıs’ta çözüme ulaşma yerine “maceralar” peşinde koşulduğunu savundu.

Elcil, bu yüzden Türkiye yetkilileri ile KKTC’deki yetkililerin “diplomatik hatalarla Kıbrıs Türkünü yine sıcak çatışma ile yüz yüze getirdiklerini” iddia etti.

Şener Elcil yazılı açıklamasında, geçmişteki toplumsal çatışmaların sebepleri hakkında bazı bilgiler vererek, tarihten hatırlatmalar yaptı ve 1963 yılındaki toplumsal çatışmaların ardında yapılan siyasi hataların, Kıbrıs Türkünü bugünkü gergin ortama taşıdığını savundu.

Elcil, geçmişe yönelik Türkiye, Kıbrıs Türk yönetimleri ile Rum yönetimlerine eleştirilerde bulunarak, Kıbrıs’ta geçmişte yapılan tüm bu yanlışların sonucunda sıcak çatışma olduğunu, savaşın mağdurunun her zaman masum insanlar olduğuna işaret etti.

Şener Elcil, bu çerçevede “Kıbrıs Türk toplumunun özne olacağı ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü temelde hak arama süreçlerinin sonuna kadar sürdürülmesi ve her iki toplumun da açılımlar yapması gerektiğini” vurguladı.

Elcil, “Savaş; kan, gözyaşı, göçler, kayıplar ve acılar demektir. Kıbrıslıların savaşa değil barışa ihtiyaçları vardır” dedi.

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