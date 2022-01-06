Elcil: İhtiyaç olan okullarımızda uzaktan eğitime geçmeliyiz

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okullardaki güncel vaka sayılarını açıklayarak, ihtiyaç olan okullarda uzaktan eğitime geçmeliyiz dedi.

Okulların yüz yüze eğitime okulların gayreti ile devam ettiğini söyleyen Şener Elcil, acilen çocuklar için de aşı temin edilmesini istedi.

Elcil, özel okulları güzide bulan, devlet okullarına üvey evlat muamelesi yapan Eğitim Bakanı’nı da protesto ettiklerini ifade etti.

Açıklama şöyle:

İhtiyaç olan okullarımızda uzaktan eğitime geçmeliyiz

Okullarımızda okul yöneticileri ve öğretmenlerimizin üstün gayreti, sendikamızın ortak hazırlamış olduğu rehber ve almış olduğu inisiyatif olmasa, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması mümkün olmayacaktı. Kamusal okullarımızın açık kalması ve yüz yüze eğitim devamı için elini taşın altına koyan herkesi selamlarız.

Güncel vaka sayılarımız

Okullarımızın salgınla bilinçli mücadelesine rağmen, UBP-DP Hükümeti’nin seçimi öncelik konusu yapması ve halk sağlığına önem vermemesi yüzünden, Covid-19 vakaları hızla artmaktadır.6 Ocak 2022, saat 13:00 gibi okullarımızdaki güncel vaka sayılarımız aşağıdaki gibidir.

POZİTİF TEMASLI UZAKTAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ EĞİTİM LEFKOŞA 9 69 19 140 6 SINIF MAĞUSA 13 55 31 161 16 SINIF GİRNE 7 41 9 142 4 SINIF İSKELE 2 12 4 145 4 SINIF LEFKE 7 10 6 12 1 SINIF GÜZELYURT – 13 1 16 2 SINIF TOPLAM 38 200 70 616 33 SINIF

Çocuklar için aşı temin edilmelidir.

Omicron varyantının yarattığı vaka sayısı artışı yüzünden, hastaneler, doktorlar ve sağlık ekipleri yetersiz kalmıştır. Yeterince aşılama yapılmaması bir yana, gelişmiş ülkelerde ve güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş grubuna yönelik aşılama yapılması önlemi öne çıkarken, bizdeki yetkililer çocuklarımızın aşılanması için kıllarını dahi kıpırdatmamaktadırlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna AKP tarafından oturtulan Sn. Ersin Tatar, toplumu Allaha emanet eden açıklamalar yaparken, aşı temini konusunda ise iki toplumlu komiteyi çalıştırmamaktadır.

Temas takip ekibinin personel sayısı artırılmalıdır.

Temas takip ekipleri, yoğun çalışma altında ezilirken, test sayısının kısıtlanması için Sağlık ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin sürekli baskısı altında kalmaktadırlar.

Bilimsel kararlar üretmesi gereken, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, okullarda patlayan vaka sayıları nedeniyle çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve okul çalışanlarımızı kobay haline getirecek siyasi kararlar üretmeye devam etmektedir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okul dışı faaliyetler olan öğrenci taşımacılığı, dershane ve etütleri denetlemekten aciz durumdadır.

Vaka yoğunluğu olan okullarda uzaktan eğitime geçilmelidir.

Seçim uğruna sürdürülen bu kaosa dur deme zamanı gelmiştir. Hükümet edenleri, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına; sorunlu okullarımızı kısa süreli uzaktan eğitime geçirerek, vakaların artışını önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırıyoruz.

Özel okulları güzide bulan, devlet okullarına üvey evlat muamelesi yapan Eğitim Bakanı’nı protesto ederiz.

Covid 19’dan dolayı sıkıntılı olan okullarımız özelindeki önlem çağrılarımıza sürekli olarak yetkinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nda olduğunu iddia eden Eğitim Bakanı, Yakın Doğu Üniversitesi özel okullarının hiçbir kurumda onay almadan kendi inisiyatifi ile online eğitime geçileceğini açıklamasına, “güzide okul” diyerek övgüler düzen ve göz yuman Eğitim Bakanlığı’nın devlet okullarını kaos içinde bırakmaya hakkı olmadığını vurgularız.

Parası olana ayrıcalık yapıldığının en güzel örneğini, Eğitim Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile ilgili yaptığı bu açıklamada görmekteyiz. Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yokluklara rağmen, pandemi ile canla başla mücadele eden devlet okullarına üvey evlat muamelesi yapmasına asla izin vermeyeceğiz.

Önlem alınmazsa sendikamız yüz yüze eğitimin devamı için gerekeni yapacaktır.

Bu çerçevede önlem alınmadığı takdirde “pandemi nedeni ile sorun yaşayan kamusal okullarımızda” aynen YDÜ gibi uzaktan eğitime geçeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri