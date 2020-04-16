Elcil: Hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediği ortadadır

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yayınladığı basın bildirisi ile hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Günü birlik söylemler, bakanların çelişkili açıklamaları ve bilim yerine parti politikalarının öne çıkarılması toplumda güvensizliği had safhaya çıkarmıştır. Hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediği ortadadır. Hükümet bu anlayışa devam ederse önümüzdeki günlerde sağlık, ekonomik ve siyasi bir kaosun içine devlet eliyle sürükleneceğiz.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların çıkış noktasını devlet çalışanlarının maaşlarından ve ücretlerinden kesinti yaparak aşmaya yönelmiştir. Hükümet, Nisan ayı sonunda kesinti oranını arttırmayı planlamaktadır. Gerek Maliye Bakan Sn Olgun Amcaoğlu’nun gerekse Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın açıklamaları bu doğrultudadır.

Alım Gücü Düştü, Fiyatlar Arttı

Bu kesinti vatandaşın alım gücü düşürmüş, piyasaya olumlu yansımamıştır. Üretici ve küçük esnaf zor duruma düşmüştür.

Alım gücü düşmesine rağmen, piyasadaki fiyatlar yükselmiştir. Hükümet fiyat yükselmesine müdahale etmemektedir. Dolaylı vergiler devlete kazanç, vatandaşa ise tabiri yerindeyse kazık olarak dönmektedir.

Hem bilimsel önerilere, hem hekim örgütlerine ve hem de emek örgütlerine kulak tıkayan hükümet, sağlık ve ekonomi konusunda yanlış yapmaya devam edecek gibi görünmektedir.

Hükümet Belirli Kesimlere Dokunmamıştır

Sevgili Hükümetimiz;

Bir gecede hesaplarına milyon dolarlar yatan siyasetçilere dokunmamıştır.

Yıllardan beri milyonlarca dolar aklanılan kumar ve bet ofis sahiplerine dokunmamıştır.

Batık bankalardan milyonlarca sterlini hortumlayanlara dokunmamıştır.

Alım garantisi nedeni ile elektriğin pahalı olmasına sebep olan AKSA şirketine dokunmamıştır.

Devlet teşvikleri ve muafiyetlerle ülkemizin en güzel arazilerine konup, kumarhaneli oteller açan ve bu salgın sürecinde çalışanlarını sokağa atan T.C’li iş adamlarına dokunmamıştır.

Devletin hastahanesini karantina hastahanesi yapıp, özel hastahanelere hala daha para aktarırken, özel hastahane sahiplerine dokunmamıştır.

Dünya zenginler listesine giren, kullandığı suyun parasını bile ödemeyen Yakın Doğu Üniversitesi sahiplerine dokunmamıştır.

Kriz döneminde bile tatlı karlarından vazgeçmeyen bankalara dokunmamıştır.

Bu süreçte Merkez Bankası’nın fonları sağlık ve ekonomi adına kullanılamamıştır. Hükümet, T.C’nin yönettiği Merkez Bankası’na söz geçirememiştir..

Adı duyulmamış ülkelerde ve Türkiye’nin illerinde görevlendirdiği uyduruk temsilcilik görevlilerinin maaşlarına dokunmamıştır.

Bütçeden milyonlarca ödenek ayıılan siyasi partilerin ödeneklerine reel anlamda dokunamamıştır.

Kriz döneminde bile halen kar düşünen mobil gsm şirketlerine dokunamamıştır..

Bakanlar, bütçeden ödenen cep telefonlarından, makam arabalarından, saltanatından feragat etmemiştir.

T.C tarafından ödenmesi gereken savunma bütçesini bizim bütçemizden ödenmesine karşı bir duruş geliştirememiştir.

Hükümet Elini Taşın Altına Koymamıştır

Hükümet elini taşın altına koymayrak, kumarhane sahiplerine, teşviklerle beslenip devlet eliyle zengin edilen kesimlere, özel bankalara ve üniversite baronlarına hizmet eder bir çizgide yürümektedir.

Hal böyle iken çalışandan kesilen miktarların ne kadar olduğunun ve nerelere harcadığının bilgisi toplumla paylaşılmamıştır. Hükümet, İstihdam destek ödeneğinin dışında bırakılan vatandaşlarımızın nasıl geçineceği ile ilgili veya yabancı işçilere nasıl katkı yapacakları ile ilgili de bir öneri sunmamıştır.

Sayın Hükümet,

Sizin gücünüz insanları eve kapatıp, soymaya ve aç bırakmaya yetiyorsa, bilin ki toplumu anarşiye sürüklüyorsunuz.

Saygılarımızla

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri