Bilim Kurulu Üyesi Kara: İkinci defa hastalanma olasılığı çok düşük

TC Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı corona virüs hastalarının iyileştikten sonra yeniden hastalığa yakalanma riski ile ilgili bu konuda herhangi bir bilimsel yayın olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kara, “Hastalanan bir kişinin ikinci defa hastalanma olasılığı çok düşük ve o ihtimal şu anda biraz uzak görünüyor” ifadelerini kullandı.
”AKCİĞERDE TEK TÜK KALABİLİR”
Corona virüs testi için örneğin genellikle burun ve ağızdan alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, “Bugün ‘kesinlikle virüs vücuttan tamamen atıldı, o nedenle negatif çıkıyor’ dememiz biraz zor. Biz örneği genellikle burnun arka tarafından, ağzın arka tarafından alıyoruz. Sayısı çok çok azalıp da orada değil de akciğerlerde tek tük kalabilir mi? Kalabilir. İşte bu dönemde örneği biz ağız ve burundan aldığımızda örnek sonucumuz negatif çıkıyor olabilir. Böyle bir olasılığın olduğunu da mutlaka söylememiz gerekir” dedi.
”İKİNCİ KEZ HASTALANMA OLASILIĞI DÜŞÜK”
İyileşen corona virüs hastasından bir başka viral enfeksiyon geçirirken alınan örneğin de testin pozitif çıkmasına neden olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kara, “O nedenle de bugün Kore’den gelen ‘insanlar ikinci defa hastalanıyor mu’ sorusunun cevabını biraz daha bilgilerimiz ortaya çıktıkça söylememiz lazım. Tüm bu olasılıklar açıkçası bizim hala aklımızda tutmamız gereken şeyler. Korkalım mı? Bilgi gelinceye kadar bence korkmayalım. Çünkü hastalanan bir kişinin ikinci defa hastalanma olasılığı çok düşük ve o ihtimal şu anda biraz uzak görünüyor. İçimiz rahat olsun mu? Hayır, bu bilgiyi mutlaka takip edelim, ne olduğunu anlayalım. Ondan sonra tekrar konuşalım” değerlendirmesini yaptı.
”ARAMIZDA 1 METRELİK MESAFEYE İHTİYAÇ VAR”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, 2 ünlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Kara, “Bu hafta sonunda, havanın güzel olmasına rağmen, gerçek anlamda izolasyon kurallarına tam uyuldu, insanlar hiçbir şekilde dışarı çıkmadılar. Aramızdaki 1 metrelik mesafeye bizim bu dönemde ihtiyacımız var, yan yana gelmemeye ihtiyacımız var. Ama bunu nasıl sağlarız kısmı açıkçası biraz daha bu işin otoriteleri tarafından karar verilmesi gereken noktası” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de corona virüs salgını ile ilgili pik noktasını bir an evvel ve daha küçük sayılarda görülmesi için izolasyon kurallarına uyulmasının şart olduğunun altını çizen Kara, “İstanbul’daysak lütfen Boğaz kenarına veya kalabalık ortamlara gitmeyelim, Ankara’daysak Tunalı Hilmi’de veya parkta, bahçede bir araya gelmeyelim. Eğer gelme eğilimindeysek de o zaman açıkçası sokağa çıkma yasağı kesinlikle işe yarar mı, kesinlikle işe yarar, ki yaradığını da gördük” dedi.