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Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi

26 Ocak 2020

Türkiye, Elazığ’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi.

İlk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ’daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.

Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55’te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin etkili olduğu Malatya ve Elazığ’da hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. Enkaz altında ise halen 3 kişinin olduğu ifade edildi.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa,Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun’da da hissedildi.



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