Kıbrıs

Bağımsızlık Yolu Muhalefet Çalıştayı gerçekleştirdi

26 Ocak 2020

Bağımsılzık Yolu 25-26 Ocak tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda toplamda 60’a yakın üyenin katılımı ile kampa girerek bir ‘Muhalefet Çalıştayı’ gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalıştay ile ‘Muhalefet Programı’ olarak oluşturulması hedeflenen parti programını yaratmanın da ilk adımının atılmış olduğu belirtildi.  

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre parti üyelerinin katılımı teşvik edilerek gerçekleştirilen çalıştay ile oluşturulacak programın sadece bir iki uzmanın kaleminde oluşturulması yerine, tabana yayılarak toplumun asli sorunlarını yansıtacak ve somut öneriler geliştirecek şekilde oluşturulması hedeflendi. Çalıştay iki güne bölünerek, on farklı moderatör  ve başlık ile her gün oluşturulan beşer masada, toplamda ise elli seanslık bir maraton ile gerçekleştirilerek katılımcı üyelerin tüm masalarda sözünü söyleyebilmesi sağlandı. Çalıştayda masa başlıkları ise ‘Çalışam Yaşamı’, ‘Eğitim’, ‘Kültür, Sanat ve Spor’, ‘Tarım ve Hayvancılık’, ‘Ekonomi’, ‘Ekososyalizm’, ‘Sosyal Hizmetler’, ‘Ulaştırma ve Haberleşme’, ‘İçişleri’ ve ‘Sağlık’ olarak belirlenip, uygulandı.

Açıklamada, çalıştayın ardından gelen görüşlerle parti progamının taslağının oluşturulması, ardından ise ilgili alan örgütleri ile istişareler yaparak parti programının Parti Meclisi’nin onayı ile karara dönüştürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.



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