Erhürman: Bizim vizyonumuz Kıbrıs Türk halkının vizyonudur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, geçtiğimiz akşam Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’ni (GÜKAD) ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili vizyonunu paylaştı.

GÜKAD Başkanı Mehtun Muslu tarafından karşılanan ve kalabalık bir katılımcı topluluğuna hitap eden Tufan Erhürman Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik beş yıllık vizyonun üç aylık seçim döneminden çok daha önemli olduğunu belirttiği konuşmasında önümüzdeki beş yıllık sürenin iyi değerlendirilmemesi halinde Kıbrıs adasının çok şey kaybedeceği endişesini taşıdığını ifade etti.

“KIBRIS, HİDROKARBON YATAKLARI KEŞFEDİŞMEDEN DE ÖNEMLİYDİ BİZİM İÇİN”

Annan Planı Referandumu döneminde meydanların dolup taştığını ancak o dönemlerde kimsenin ada etrafındaki hidrokarbon yataklarından haberdar olmadığını dile getiren Erhürman, buna rağmen adanın büyük potansiyele sahip bir ada olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti. Hidrokarbonun ortaya çıkmasıyla birlikte bölgede karmaşanın daha da büyüdüğünü anlatan Erhürman, “O yüzden bu Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken biz 3 ayaklı bir vizyonu toplumun dikkatine sunduk. Bu vizyon, CTP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, tek başına CTP’ye ait olmayan ama Kıbrıs Türk halkına ait bir vizyondur.” dedi.

“HEDEF BEŞLİ KONFERANSIN BİR AN ÖNCE TOPLANMASIDIR”

Çözümün 49 yıldır CTP başta olmak üzere Ada’da kalıcı barış isteyenlerin biricik hedefi olduğunu ifade eden Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu üç ayaklı vizyonun da birinci ayağı bizim için 49 yıldır söylediğimiz gibi bir an önce kapsamlı çözüme ulaşma ayağıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri biter bitmez, Cumhurbaşkanlığı makamının önündeki birinci temel hedef, beşli konferansın toplanmasıdır. Eğer biz bir an önce çözüme gitmek istiyorsak, hiçbir şeyi sıfırdan başlatmak niyetinde olmamamız gerekir. Sıfırdan başlatmak demek, tekrardan 5 yıl, 10 yıl gidecek süreçler demektir. Biz hem burada barış için, hem bölgede kalıcı ve istikrarlı bir barış için Kıbrıs Sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini biliyoruz.”

“KIBRIS TÜRK HALKININ YOK SAYILDIĞI BİR ZEMİNİ REDDEDİYORUZ”

“Bizim tavrımız ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir müzakereyi bu beşli konferanstan çıkarmamız lazım. O yüzden de bu beşli konferansa giderken çok iyi hazırlanmamız lazım. Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi bir beşli konferans, bizim arzu ettiğimiz şey değil.” diyen Erhürman “Çözüme ulaşana kadar geçecek dönemde, bizim kesinlikle hareketsiz kalmamamız gerekiyor. Crans Montana’dan sonra iki buçuk yılda yaşadıklarımızı yaşamamamız lazım. Bizim kapsamlı çözüme ulaşana kadarki dönemde adım adım çözüme gidecek, barışı adım adım inşa edecek, kendi halkımızı uluslararası toplumla ve uluslararası hukukla adım adım buluşturacak hamleleri yapmamız lazım.” şeklinde konuştu.

“KIBRIS SORUNU ACİLEN DÜNYA GÜNDEMİNE YENİDEN TAŞINMALI”

Kıbrıs Sorununun dünyanın gündeminden düşmesine izin verilmemesi uyarısını yapan Erhürman bunun için de proaktif bir dış politika izlenmesi gereğine işaret etti. “Hem adım adım çözüme gitmek için, hem barışın inşasına katkıda bulunmak için, hem de Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için proaktif bir dış politika izlemeliyiz” diyen Erhürman “Biz barışı inşa çalışmalarına da katkı koyacak, çözüm irademizi de daha ileriye taşıyacak şekilde bu topraklarda sosyal ve ekonomik kalkınmamız sırasında, sadece dışarıdan gelen katkıyla yetinmek istemiyoruz. Hastanelerimizi yapmak istiyoruz, okullarımızı yapmak istiyoruz, yollarımızı yapmak istiyoruz ve bununla birlikte de dışarıdan daha fazla kaynak değil, turizmde de önümüzün açılmasını istiyoruz. Yüksek öğretimde de önümüze engel çıkarılmamasını istiyoruz.” dedi.

“CUMHURBAŞKANI GERÇEK ANLAMDA TOPLUMA LİDERLİK ETMELİDİR”

Toplumsal bir seferberlik içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal seferberliğin en önemli unsurlarından biri haline getirilmesi gerektiğini belirten Erhürman sözlerini “Gerçek anlamda toplum liderliği ve topluma o liderliği yapacak bir makam haline gelerek bu seferberliği çekip sürüklemek zorundadır diye düşünüyoruz.” Diyerek tamamladı.