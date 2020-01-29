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ELAM sözcüsü yumruklandığı şikayetinde bulundu

29 Ocak 2020
ELAM

ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadis, Larnaka’da gerçekleştirilen bir etkinlikte sözlü tartışma yaşadığı bir EDEK üyesi tarafından saldırıya uğradığı gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti polisine şikayette bulundu.

Alithia gazetesi, ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadis’in, parti başkanı Hristos Hristu’yla birlikte önceki gün Larnaka Polis Karakolu’na giderek, EDEK üyesi bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığı yönünde şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre Yeadis şikayetinde, Larnaka’daki bir etkinlikte EDEK üyesi bir kişiyle ciddi sözlü tartışma yaşadığını, etkinlik sonrasında aracına binmek üzereyken ise şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldığını iddia etti.

Yeadis, saldırı sonrasında Larnaka Hastanesi ilk yardım bölümünde tedavi görerek taburcu edildiğini belirtirken, EDEK’in uzun zamandan beridir ELAM aleyhine söylemleriyle parti aleyhine nefret kültürünü körüklediğini savundu.



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