Kıbrıs

Değirmenlik Belediyesi ile yollarla ilgili protokol imzalandı

29 Ocak 2020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi arasında yolların temizliği, çevre düzenlemesi ve aydınlatılması konusunda protokol imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen törende protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Geçerliliği 10 yıl olan protokol, Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm kavşakların, çemberlerin, orta refüjlerin (beton korkuluk), Lefkoşa – Gazimağusa ana yolunda bulunan Yonca Kavşağı adı ile bilinen alt ve üst geçidin etrafında bulunan bölgenin çevre temizliği, yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesini; Yonca Kavşağında bulunan üst geçidin her iki tarafına Bakanlığın uygun göreceği trafik güvenliğine katkı sağlayacak tabelaların konmasını içeriyor.



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