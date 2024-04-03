El-Sen: Ülkenin enerji politikası özerkleştirilmiş bir KIB-TEK çatısı altında oluşturulmalı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), ülkenin enerji politikasının, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Enerji Komitesi aracılığıyla değil, özerkleştirilmiş bir Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çatısı altında oluşturulması gerektiğini kaydetti.

El-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tuğcu başkanlığındaki El-Sen heyeti, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, enerjiyle ilgili gündem olan konularda görüşlerini aktardı.

Konuyla ilgili açıklamada, lokomotif sektörlerden biri olan enerjiye ilişkin politikaların, siyasi çıkarlar temelinde değil, konunun uzmanlarının yön vereceği bilimsel temelde belirlenmesi gerektiğini belirten EL-SEN, bunun yasal zemininin KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

2012 yılından bu yana Cumhuriyet Meclisi’nin alt komitesinde bekletilen özerklik yasa tasarısının yeniden gündeme taşınarak, Fasıl 170 ve 171’de yapılacak güncellemelerle beraber hayata geçirilmesi yönündeki talebini bir kez daha Amcaoğlu’na ileten EL-SEN, kamu yararının bunu gerektirdiğini kaydetti.

Ziyarette Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi konusuna da değinen EL-SEN, sendika olarak buna karşı olmadıklarını, ancak sistemin enterkonnekte bir biçimde, yani tek yönlü değil, çift yönlü olarak kurulması gerektiğini belirtti.

Geçen Temmuz ayında imzalanan Kalecik-III Sözleşmesiyle, kabloyla elektrik getirilmesi hakkında fizibilite çalışması yapması için AKSA’ya yetki verildiğini ifade eden El-Sen, bunun, özel bir şirketin inisiyatifine bırakılabilecek bir konu olmadığını kaydetti.

-“Ülkemize kabloyla elektrik getirilecekse, bu devlet tarafından idame ettirilmeli”

Kablonun bir üretim modeli değil, bir iletim modeli olduğunu ve enerji gibi hayati bir konuda iletimin özelleştirilmesinin doğru olmadığını savunan Sendika, “Ülkemize kabloyla elektrik getirilecekse, bu devlet tarafından idame ettirilmelidir. Yani bunu KIB-TEK yapmalıdır” dedi.

“KIB-TEK’in son derece kötü yönetildiğini, bunun topluma büyük bir zarar verdiğini” ileri süren EL-SEN, güneş enerjisi yatırımları konusunda da yönetimi eleştirdi.

“Serhatköy’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait arazinin, güneş enerjisi sistemi kurması için SAN-HO adlı özel şirkete verilmesinin doğru olmadığını” ifade eden Sendika, sadece bir zümrenin değil, tüm toplumun bundan fayda elde edebilmesi için GES yatırımlarının bizzat KIB-TEK tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.