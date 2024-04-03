Türkiye'de enflasyon TÜİK’e göre Mart ayında yüzde 68,50 oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Türkiye

Türkiye’de enflasyon TÜİK’e göre Mart ayında yüzde 68,50 oldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Türkiye enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Mart ayı enflasyonu yıllık olarak yüzde 68,50 oldu.

Türkiye’de Enflasyon aylık olarak ise yüzde 3,16 olarak gerçekleşti.


Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) ise yıllık enflasyon Mart ayında yüzde 124,63 oldu.

Reuters’ın anketine göre yıllık enflasyonun yüzde 69,1, aylık enflasyonun ise yüzde 3,5 gelmesi bekleniyordu.

ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda ise yüzde 5,68 arttı.

Bir önceki yıla göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

Eğitimin ardından yüzde 94,97 ile lokanta ve oteller, yüzde 80,25 ile sağlık geldi.

Yıllık enflasyon Şubat ayında yüzde 67 olmuştu.

Mart ayında gelen enflasyon verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasına nasıl karar vereceğini belirlemesi açısından önemli.

Şubat ayında politika faizini yüzde 45’te sabit tutan TCMB, Mart ayında beklenmedik bir şekilde faizi yüzde 50’ye çıkarmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36.

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