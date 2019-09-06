El-Sen ile Hükümet arasında imzalanan protokol metni

Hükümet ile EL-SEN’in yürüttüğü görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuyla ilgili açıklama yaparak, “KIB-TEK dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez, stratejik bir kurumdur ve doğru bir yapıda halka hizmet vermeye devam etmesi sağlanacaktır. Hükümetimizin KIB-TEK’in üretime yönelik yatırımlarına karşı bir duruşu yoktur ve olamaz” dedi.

KIB-TEK’in elektrik üretimine devam edebilmesi adına ihtiyaç duyulan tüm fizibıl yatırımlar, ihtiyaçlar, mali olanaklar ve öncelikler bağlamında ele alınarak değerlendirileceğini ve yapılacağını kaydeden Taçoy, bundan kimsenin kuşku duymamasını istedi.

Taçoy, “Gelinen aşamada, görülmektedir ki KIBTEK’in üretime yönelik bir yatırım ihtiyacı bugün olmasa dahi çok yakın bir gelecekte doğacaktır” dedi. Bakan Taçoy, bu düşünceden hareket eden tarafların imzalanan mutabakat metni ile, KIBTEK’in üretime yönelik yatırımlarının planlanması ve bunun önü açık olmayan bir tarihte hayata geçirilmesi adına bir komitenin kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

“Komite üretim ihtiyaçlarının hangi yöntemle karşılanacağına karar verecek ve bu çalışmaları 45 gün içerisinde tamamlayarak ihale süreçleri için çalışmaya başlayacaktır” diyen Taçoy, “Diğer yandan, bakanlığımızın ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun hali hazırda üretmiş olduğu 28+8 personel ihtiyacının karşılanması konusundaki iradenin devam ettiği de yeniden teyit edilmiştir.” dedi.

Taçoy, devletin Kıb-Tek’e olan borçları ile Kıb-Tek’in devlete olan borçlarının saptanması, gerekli mahsuplaşmaların sağlanması ya da gerekli ödemelerin planlanması konularında da Maliye Bakanlığı yetkilileri ile El-Sen yetkilileri arasında tam bir mutabakat sağlandığını söyledi.