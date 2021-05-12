El-Sen eylem yaptı: Arıklı’yı istifaya çağırdı

El-Sen dün başlattığı süresiz grev çerçevesinde bugün eylem yapıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün başlattığı süresiz grev çerçevesinde bugün eylem yapıyor.
Sabah saatlerinde Elektrik Kurumu önünde toplanan sendika üyeleri ateş yaktı. Eylem yerine polis ekipleri ve itfaiye aracı geldi.
Ardından eylemciler, KIBTEK’in bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürüdü.
Binaya girmek isteyen eylemcilere polis izin vermedi. Eylemciler “Arıklı istifa” sloganları attı.