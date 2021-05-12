Arıklı: Güney Kıbrıs’tan elektrik almak zorunda kalabiliriz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Havadis TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Teknecik Santrali’ndeki arızayı yorumlayan Arıklı, “Dün gece itibariyle Teknecik’te buhar tribünün bir tanesinde bir arıza meydana geldi. Dolayısıyla o buhar tribününün de çalışması gerekiyordu. Çok zor şartlarda arkadaşlarımız onu çalıştırmaya devam ettiler. Sabah saatlerine kadar uğraştılar. Biz sabotaj mıdır, yoksa rutin bir arıza mıdır? Bunu çözmeye çalışıyorlar. Bu sabah devre dışı kalırsa, fuel-oile dönülecektir mecburen. Bu da pahalı bir elektriktir. O da olmazsa, Güney Kıbrıs’tan elektrik almak zorunda kalabiliriz. Vatandaşın elektrik kesintisine uğramaması için, gereken tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri biraz pahalı tedbirler ama arkadaşlarımız bütün gece de uğraştılar. Umarım sendikadaki arkadaşlarımız da gereken müdahaleyi yapıyorlardır” dedi.

Aynı Kalemden 70-80 imza

Arıklı, herhangi bir istifa dilekçesinin henüz gelmediğini ifade ederek, “Bertan Zaroğlu’nun partiden istifa etmesine üzülürüz. Kendisinin ve arkadaşlarının istifasını istemeyiz. Ancak giderse arkasından da yas tutmayız…” şeklinde konuştu.

Zaroğlu’nun ‘partinin, üye istifalarında zorluk çıkarttıkları’ yönündeki iddiasına da yanıt veren Arıklı, “Toplu istifalardan ne kast ettiğini anlamış değiliz. Üye gelir, istifasını sunar yetkili kişilere onlar da onaylar…” dedi.

Aynı kalemden çıkan 70-80 tane imzadan bahsedildiğini belirten Arıklı, “Şu kadar imzayla hava içerisine girecekse karnımız tok. İstifaları engelleme gibi bir durumumuz yok. Bize zaten herhangi bir istifa dilekçesi de gelmedi” ifadelerini kullandı.