EL-SEN brüt 7 bin TL olan Asgari ücrete itiraz etti

EL-SEN’den yapılan açıklama şöyle:

Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi mümkün değildir.

Bu nedenlerden dolayı yeni belirlediğiniz 7.000,00 TL Brüt Asgari Ücrete İTİRAZ ediyoruz.

10 yıl önce 515 STG karşılığı olan Asgari Ücretin bugün de karşılığı olarak (8.240,00 TL) olmasını, ayrıca bu ücret ile her iki ay da bir hayat pahalılığı uygulanmasını ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.