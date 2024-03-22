EL-SEN: 7 No’lu dizel makine 21 Şubat tarihinde üretim dışına düştü

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali’nde arıza nedeniyle üç yıldır devre dışı olan 8 no’lu dizel makinenin ardından, 7 no’lu dizel makinenin de 21 Şubat tarihi itibarıyla yatak kayması arızası vererek üretim dışına düşüğünü bildirerek, “Tarih bir kez daha mi tekerrür edecek; 7 no’lu makine de tıpkı 8 no’lu makine gibi kaderine terk edilip, AKSA üzerinden faturalar bir kez daha mı şişirilecek?” sorusunu sordu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu EL-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada,

“Daha sadece 2 bin 612’nci çalışma saatinde arıza veren makine, normal şartlarda 12 bin saat problemsiz çalışması gerektiğinden, halen garanti kapsamındadır. Arızanın baş göstermesinin ardından santraldeki makinelerin bakımını yapan firma gelip dışardan bakıp gitmiş, benzer şekilde sigorta eksperi de gelip duruma bakıp gitmiş, ancak sonrasında geçen bir aylık sürede konuyla ilgili tek bir adım atılmamıştır.” iddiasında bulundu.

Sigortalı olan 7 no’lu makinenin, garanti kapsamında ilgili bakım firması tarafından bir an önce tamir edilmesi gerektiğini ifade eden Tuğcu, “7 no’lu makinenin çalışmaması demek, 17.5 MW’lık bir üretim kaybı daha demektir.” ifadelerini kullandı.

Yaz ayları yaklaşırken, elektrik enerjisi tüketiminin tavan yapacağı bir döneme girilirken Teknecik’te yaşanacak 17.5 MW’lık yeni bir üretim kaybının nasıl karşılanacağını soran Tuğcu, “Niyet, tıpkı 8 no’lu makinede olduğu gibi 7 no’lu makineden kaynaklanan üretim eksikliğini de AKSA’dan karşılamak mıdır? sorusunu da yöneltti.

Kıb-Tek yönetiminin derhal 7 no’lu makineyi çalışır hale getirip bir an önce yeniden halkın hizmetine sunmakla mükellef olduğunu belirten Tuğcu, bunun yapılmamasının , “AKSA’ya peşkeşin” yeni bir yöntemi olarak kayda geçeceğini ileri sürüdü.

Tuğcu, başta Kıb-Tek Müdürü Dalman Aydın olmak üzere Kurumu yönetenlere çağrıda bulunarak,

“Elinizi bu halkın cebinden çekin. Elektrik faturalarını daha da şişirecek bu Ali Cengiz oyunlarından derhal vazgeçin” ifadelerini kullandı.