“Daha da Yaşanabilir Bir Girne” öykü yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Girne Belediyesi öncülüğünde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Daha da Yaşanılabilir Bir Girne Düşünüyorum” öykü yarışması sonuçlandı.

Girne Belediyesinin 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik geleneksel etkinliği olan ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen öykü yarışması tamamlandı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre, yarışmada derece alan öğrenciler, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerini alırken, yarışmaya katılan öğrencilere sertifikaları teslim edildi.

Ödül törenine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve yarışma jüri üyeleri de katıldı. Yarışmaya katılan tüm eserlerin dijital kitapçık olarak hazırlanıp yayınlanacağı da belirtildi.

7 okuldan 37 öğrenci…

Yarışmaya 7 okuldan toplam 37 öğrenci katılırken, katılım gösteren okullar Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Girne Amerikan Koleji, Doğa Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi ve Oğuz Veli Ortaokulu oldu.

Derece alanlar…

Selena Doygün – Birincilik Ödülü (Dr. Suat Günsel Girne Koleji), Azra Sayıalioğlu – İkincilik Ödülü (Doğa Koleji), Berre Minel Arslan – Üçüncülük Ödülü (Girne Amerikan Koleji), Akmaral Asylbekova – Özel Ödül (Osman Nejat Konuk Ortaokulu).

Yarışma değerlendirme kurulunda yer alan jüri üyeleri;Nesima Erşahin Habeş (Turizm Meslek Lisesi), Beria Emirtaneoğluları (Osman Nejat Konuk Ortaokulu), Zehra İpek (Girne Amerikan Koleji), Alpin Şaşoğlu (Doğa Koleji), Çiğdem Kutlu Güney (Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji), Emine Gülköse (Dr. Suat Günsel Girne Koleji) olarak açıklandı.