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Ekvator’da sağlık sistemi çöktü, cenaze hizmeti verilemiyor

13 Nisan 2020

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da koronavirüsten en çok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden 700’den fazla cesedin toplandığı açıklandı

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinin evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği için yaşayan kriz devam ediyor.

Ülkede koronavirüsün merkez üssü haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700’den fazla ceset çıkarıldığını açıklandı.

Ekvador’un Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil’de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücü’ne başkanlık eden Jorge Wated, “Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700’ü aştı” ifadelerini kullandı.

Wated, koronavirüs salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.

Güney Amerika’nın Wuhan’ı olarak kabul edilen Guayaquil’de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor.

Öte yandan, Ekvador’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333’e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466’ya yükseldi.



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