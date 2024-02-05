Ekrem Yeşilada Cup’da heyecan artıyor

Ekrem Yeşilada Cup’da zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) kortlarında sürüyor. Günün müsabakalarında bir birinden çekişmeli performanslar ortaya çıktı.

KKTF ile Pakan Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Cup, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinde yitirdiğimiz Şampiyon Melekleri kaybetmemizin yıl dönümü nedeni ile 6 Şubat Salı günü oynanması planlanan karşılaşmalar ve ardından düzenlenecek ödül töreni, bir gün ara verilerek 7 Şubat 2024 Çarşamba günü devam edecek.

10+ kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

10+ TEK KADINLAR – ROUND ROBİN

İncilay Eren – Alisa Sadıkoğlu 6/0 7/5

Evgenııa Pershenkova – Melin Akçın 6/2 6/2

Era Meta – Isabel Işılay Clackson 6/1 6/0

Melisa Sadıkoğlu – Sahra Sevgi Sofu 7/5 6/1

Azra Seray Yalkıç – Şengül Tilki 2/6 2/6

Almira Akşahin – Enra Çakartaş 6/1 6/1

Servet Tel – Beren Pilli 6/2 6/3

Zarif Dayı – Serin Yeşilada 6/2 6/4

Vera Gazi – Sahil Ece Yerebakan 1/6 2/6

Girne Umut Yerebakan – Kayra Yüceer 0/6 0/6

Anastasiia Elshina – Dinara Yorgancı 6/3 5/7 6/10

Beren Başaran – Nehir Gürses 1/6 6/4 10/7

10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN

Devin Bedevi – Emre Aleks Kural 7/6 6/0

Akay Ali Sağkanat – Kaan Dönmez 0/6 0/6

Çağ Refikoğlu – Çınar Tüzünkan 6/1 6/0

Cenk May – Doruk Tüzel 0/6 0/6

Baran Başaran – Kaya Halkseven 3/6 3/6

Demir Kor – Jayden Denız Sezginer 0/6 0/6

Tan Ozkan – Baran Adalıer 6/2 6/0

Osman Aren Başaran – Sarp Solyalı 6/2 6/3