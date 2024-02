Toplumsal fayda için kooperatifçilik

Ülkemizde her geçen gün pahalılığın arttığı üreticinin, ithalatçının ve tüketicinin sürekli şikayet ettiği bir düzen kuruldu. Üretici şikâyetçi, tüketici şikâyetçi tüm kesimler şikâyetçi ve tüm kesimler bu gidişe dur diyebilecek bir otorite aramakta. Etin fiyatının ateş pahası olduğu bir ortamda kasap eylem yapıyor, hayvancı eylem yapıyor ve her iki kesim de bu durumdan şikayetlerini belirtiyor. Acımasız Kapitalist ekonominin bir sonucu olarak her yerde fiyatlar değişken büyük küçüğü yok etmeye uğraşan bir düzen kurulmuş ülkemizde. Fiyat farkları her markette değişkenlik gösteriyor. Bunun önünü alan yok. Denetleyen yok . Serbest piyasa ekonomik model başlığı altında bir ekonomik sistem kurulmuş dünyada ve Türkiye’yi de bizi de peşlerinden sürüklüyorlar.

KKTC’nin kendisine ait ve/veya kendi tercihi olarak bir ekonomik modeli yok. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin emrettiği şekil ve modelde bir ekonomik modelle pazarını yürütüyor. Bizim ölçek ekonomimizde ortaya çıkan sorunların çözümleme modeli basit bir şekilde ortada dururken ve hatta İktisadi aktivitemizin % 70’e yakın kısmını yaptığımız Türkiye Cumhuriyeti’nde bunun örneklerinin de olduğu bir ortamda bizim bu konularda önlem almamamız manidar bir durum teşkil etmektedir.

Kooperatifcilik uzun yıllar önce uygulanmış ekonomik deviniminin yaratıldığı bir iktisadi model olarak var olmuştur ve günümüze kadar bazı ekonomik modellerde uygulamaktadır. Hatta amalgane edilmiş modeller de mevcuttur.

Kooperatifciliğin ilkelerinden olan Demokratik yönetim , özerklik ve bağımsızlık Toplumsal Sorumluluk en çok benimsenen ilkeler olup bu ilkeler toplumsal faydayı sağlayan ilkelerdir. Esasen Toplumsal Sorumluluk ilkesi Kooperatifciliğin fayda maliyet analizini yapan ve toplumun menfaatlerini ön plana çıkaran ilkesi, şu anda bizim KKTC ‘de yaşadığımız iktisadi keşmekeşliğin önüne geçecek olan tek unsurdur. Toplumsal Sorumluluk gereği toplumun ekonomik , sosyal ve kültürel yönden de kalkınmamızda faydalar yaratacak bir unsur. Aynı zamanda kar odaklı olmayan insan merkezli olan Kooperatif İşletmeleri toplumun kalkınmasında da önemli rol oynayan kuruluşlardır.

KKTC’de özellikle hayvan üreticisi ve satıcıları ile et üreticisi ve satıcılarının bir kooperatif işletmesi altında faaliyetlerini sürdürmesi ve hatta yeni bir örgütlenmeye gidilmesinin hem kendileri yani üreticiler hem de bizler tüketiciler olarak gerek sağlık gerekse fiyat ve kalite bakımından büyük faydasının olacağı ve bunun toplumsal faydaya dönüşeceği bir olanak yaratılmış olacaktır. Kooperatifçilik bugün tüm dünyada ve hatta kapitalist ekonomik modellerde bile uygulanmaktadır. İngiltere ve Hollanda bunların en belirgin örneğidir.

Yıllardır kanayan yaramız için çözüm üretelim.