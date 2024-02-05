Erkeklerde Tuğra, kızlarda Özüm şampiyon oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Erkeklerde Tuğra, kızlarda Özüm şampiyon oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Erkeklerde Tuğra, kızlarda Özüm şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü U19 Ferdi Klasman Turnuvası’nı gerçekleştirdi.
Karşılaşmalar Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başladı ve aynı gün tamamlandı. Birbirinden zevkli karşılaşmaların oynandığı turnuvada erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi oyuncusu Tuğra Soyer, kızlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel şampiyonluğa ulaştı.

Dereceler şu şekilde;


Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Deniz Hasipoğlu (Dumlupınar)

3.Liva Çevik (GAÜ)

3.Ecem Önder (Arcuad ANKA)

Erkekler

1.Tuğra Soyer (LAÜ)

2.Ali İleri (LAÜ)

3.Adal Aksoy (Miracle Karşıyaka)

3.Ada Olgun (Net Spor)

 

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Tags:Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi FederasyonuU19 Ferdi Klasman Turnuvası
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