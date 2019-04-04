Türkiye

Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’a teşekkür pankartları

“Teşekkürler İstanbul"

4 Nisan 2019

Resmî olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçmenlere teşekkür pankartları şehre asılmaya başlandı.

Yerel seçimin ardından resmî olmayan sonuçlara göre AKP’li rakibi Binali Yıldırım’a 20 binden fazla oy fark atan İmamoğlu, şehre teşekkür pankartları astırıyor.

Pankartta “Teşekkürler İstanbul” yazarken İmamoğlu’nun isminin önünde “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadesi yer alıyor.

YSK’nın verilerine göre, İmamoğlu’nun önde olmasına rağmen Binali Yıldırım’ın “Gönül belediyeciliği kazandı, Teşekkürler İstanbul” yazılı afişlerle şehri donatması tepki toplamıştı.

Yıldırım, İstanbullulara teşekkür ettiğini, bunda da herhangi bir sorun olmadığını söylemişti. Ancak, AKP’nin yerel seçim süreci boyunca kullandığı “Gönül belediyeciliği kazandı” sloganının söz konusu “teşekkür” pankartlarının üzerinde yazılı olmasına açıklık getirmemişti.

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