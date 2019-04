Zeki insanlar sahte haber ve komplo teorilerine daha çok inanıyor

Zeki insanlar, yalan haberlerdeki eksiklikleri kendi zihin güçleri ile mantıklı nedenlere bağlayarak haberi olduğundan daha inanılır kılıyorlar.

Dünyahalleri.com‘dan Semih Sönmez’in The Guardian’dan aktardığı habere göre, günümüzde sahte haberler o kadar detaylı bir şekilde hazırlanıp yayılabiliyor ki en aklı başında, en zeki olanlar bile bunlara inanabiliyor.

Hatta daha zeki olanların bu gibi haberlere inanmaya daha yatkın olduğuna dair araştırma sonuçları var. Zira zeki insanlar, haberlerdeki eksiklikleri de kendi zihin güçleri ile mantıklı nedenlere bağlayarak haberi olduğundan daha inanılır kılıyor.

Sınavlarda başarılı olan bazı zeki insanlar her zaman soruları yanıtlamak için analiz yeteneklerini kullanmıyor.

‘Bilişsel cimri’ diye adlandırılan bu insanlar yeterli analiz gücüne sahip olmasına rağmen konu üzerinde detaylı düşünmeye vakit ayırmak istemiyor. Bu da konuyu tamamen kavramasının önüne geçiyor.

Örneğin: Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde, ‘Hz. Musa gemisine her hayvandan kaç tane almıştır?’ sorusuna doğru yanıt verebilenlerin oranı sadece yüzde 12’ydi. Doğru cevap ‘sıfır’ olacak çünkü gemisine hayvanları dolduran Musa peygamber değil Nuh peygamberdir.

Bir diğer örnek: ‘5 makine 5 ürünü 5 dakikada üretiyorsa, 100 makine 100 ürünü kaç dakikada üretir?’ Bilişsel cimriler bu soruya düşünmeden ‘100′ yanıtı veriyor ama doğru cevap 5 olacak. Zira makineler bir ürünü 5 dakikada üretiyor. Makine ve ürün sayısı eşitse üretim süresi daima 5 dakika olur.

I had to read this carefully to make sure it wasn’t some elaborate meta April Fool https://t.co/RQzB5yHwQD

Araştırmalarda, bu gibi testlerde düşünmeden yanıt verip düşük skorlar alan kişilerin yalan haberlere de daha çok inandığı görüldü. Ama tek suç onların değil. Yalan haberler günümüzde çok büyük özenle ve bu gibi eksiklikleri hedef alacak şekilde hazırlanıyor. Haberlere görsel eklenmesi okuyucunun haberi gözünde canlandırmasını kolaylaştırarak inanılırlığı artırıyor. Bilimle ilgili yalan haberlerde beyin röntgeni görseli bulunmasının inanılırlığı artırdığı belirtiliyor.

#ExpressExplained | This is the argument that science writer David Robson makes in his new book — smart people are not only just as prone to making mistakes as everyone else; they may be even more susceptible to them.https://t.co/z44RhkAOg2

— Express Explained (@ieexplained) April 2, 2019