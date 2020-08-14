Kıbrıs

Ekonomik Örgütler’den ‘Öğrenci Dostu Ada’ projesine destek

14 Ağustos 2020
öğrenci dostu ada

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platforumu, ülkemizde eğitim gören üniversite öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilerin desteklenmesi ve avantajlar sağlanması amacıyla hayata geçirilen “Öğrenci Dostu Ada” projesine destek belirtti, öğrencilerin desteklenmesi noktasında “Bizde varız” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu bağlamda, projeye katkı koyan Ekonomik Örgütler Platformu’nu temsilen Dimağ Çağıner ile beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Ekonomik Örgütler Platformu adına konuşan Dimağ Çağıner, platform olarak geçtiğimiz günlerde hayat bulan Öğrenci Dostu Ada projesine destek verdiklerini belirterek, bu projenin ülke ve ülke yükseköğretimi için büyük ve önemli bir açılım olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında “Uzun zamandır bekleyen bir projenin hayat bulması ve önümüzdeki günlerde öğrencilere yansıtılacak olması, Yükseköğretim sektörü için büyük bir başarıdır.” ifadelerini kullanan Çağıner, bu projenin eğitim almaya gelen öğrencilere, adanın imkanlarını en ekonomik şekilde yansıtmak ve onlara adada rahat eğitim alabilecekleri imkanları sağlamak noktasında önemli bir araç olacağına inandıklarını söyledi.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak, üyelerini bu projeye destek vermeleri adına toplantılar düzenleyeceklerini de belirten Çağıner, ortaya koyacakları katkılarla bu adanın gerçek anlamda öğrenci dostu ada olduğunu bütün dünyaya belirtmek istediklerini dile getirdi ve projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında “Bu ada, bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi ilerleteceksek birlikte ilerleteceğiz ilkesiyle hareket ederek, bu projeye hayat verdik.” dedi.

Üniversite adası Kıbrıs’tan, Öğrenci Dostu Ada’ya geçiş noktasında birlikte karar aldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, bu projenin yürütücüsü ve lokomotifi olarak ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyduklarını belirtti.

“Projenin üretilmesi bir başarıdır ancak üretilen projenin öğrencilere erişmesi, topluma ve dünyaya yansıması hep birlikte başarabileceğimiz bir durumdur.” diyen Çavuşoğlu, projenin toplumun her kesiminden takdir topladığını kaydetti.

Birçok esnafın bireysel olarak projeye destek vermek için kendilerine ulaştığını da asnımsatan Çavuşoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu gibi büyük bir organizasyonun projeye destek vermesinin, kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğuna dikkat çekerek, verilen desteğin bir şemsiye altında şekillenmesi ve tüm dünyaya yayılmasının, ülkenin turizm ve yükseköğretim alanında koyduğu hedeflere ulaşabilmesi adına büyük bir motivasyon yaratacağına inanç belirtti.

Ülkenin önemli yatırımcılarının ve kanaat önderlerinin üretilen projeye sahip çıkarak, ülkemiz için, öğrenci dostu bir coğrafya yaratmak için bizde varız demesinin kendilerini ayrıca motive ettiğini belirten Çavuşoğlu, ortak akıl yoluyla ve toplumun her kesimiyle bu açılımları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda ülkemiz için attıkları adımlardan ve gösterdikleri özverilerden dolayı platform üyelerine ayrıca teşekkür ederek, projenin ülkemiz yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni etti.


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